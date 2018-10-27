«Ювентус» планирует арендовать полузащитника «МЮ»

Автор: Дарья Григорьева 0

«Ювентус» проявляет интерес к бывшему игроку команды Полю Погба. Клуб намерен арендовать француза уже зимой.

«Ювентус» готов сделать предложение в январе. Клуб желает арендовать полузащитника до конца этого сезона с обязательным выкупом француза летом 2019 года. Сумма выкупа составляет более 70 миллионов евро.

Напомним, что у футболиста сложные отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Поль Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. В нынешнем сезоне 2018/19 француз провел девять матчей, отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. За «Ювентус» Погба выступал с 2012 по 2016 год.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Мино Райола обсудит с руководством «Ювентуса» возможное возвращение Поля Погба

Неймар Погба

Неймар предложил Полю Погба перейти в «ПСЖ»

Пауло Дибала

«МЮ» может приобрести  Пауло Дибалу у «Ювентуса» в обмен на Поля Погба

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 