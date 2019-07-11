Френки де Йонг: «Раньше планировал перейти из «Аякса» в «Арсенал»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник Френки де Йонг, новичок «Барселоны», рассказал о том, в какой команде он мог оказаться. В прошлом голландец готов был присоединиться к лондонскому «Арсеналу». 

«Честно, раньше я планировал пойти по стопам Овермарса – в начале перейти из «Аякса» в «Арсенал», а уже потом в «Барселону».

Но раз появилась возможность сразу оказаться в каталонском клубе, то теперь я там, где и хотел быть. Получилось быстрее, чем я мечтал», — сказал хавбек.

Напомним, в прошедшем сезоне Голландии де Йонг провел 31 матч, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Voetbal International

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