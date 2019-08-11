Лука Джорджевич присоединится к «Локомотиву»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич может покинуть клуб. Он близок к тому, чтобы примерить форму «Локомотива».

По информации источника, футболист прошел медицинское обследование для перехода к «железнодорожникам».

Сообщается, что стороны достигли договоренностей по трансферу игрока. Ранее была информация, что переход форварда будет оценен в 1.8 млн евро. Кроме того предусматривались и бонусы: около 200 тыс. евро.

Напомним, два прошедших сезона черногорец провел на правах аренды в тульском «Арсенале». За команду Черевченко он отыграл 45 матчей, забил 14 мячей и отдал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»