Лука Джорджевич присоединится к «Локомотиву»

Автор: Дарья Григорьева 0

Лука Джорджевич

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич может покинуть клуб. Он близок к тому, чтобы примерить форму «Локомотива».

По информации источника, футболист прошел медицинское обследование для перехода к «железнодорожникам».

Сообщается, что стороны достигли договоренностей по трансферу игрока. Ранее была информация, что переход форварда будет оценен в 1.8 млн евро. Кроме того предусматривались и бонусы: около 200 тыс. евро.

Напомним, два прошедших сезона черногорец провел на правах аренды в тульском «Арсенале». За команду Черевченко он отыграл 45 матчей, забил 14 мячей и отдал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»

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