«Локомотив» усилится Николаем Комличенко

Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко в ближайшее время может стать игроком РПЛ. Им интересует московский «Локомотив».

Сообщается, что 24-летний игрок согласовывает последние детали трансфера, о сделке будет объявлено до конца недели.

Напомним, Комличенко является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 28 голов.

Действующее соглашение Комличенко с «Младой Болеслав» рассчитано до лета 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат