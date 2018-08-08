Поль Погба сообщил одноклубникам и Эду Вудворду, что хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть клуб в это межсезонье. О своем желании уйти 25-летний хавбек уже сообщил партнерам по команде и исполнительному директору Эду Вудворду.

В клубе, тем не менее, настаивают на том, что француз не будет продан, так как подыскать ему замену до закрытия трансферного окна в четверг будет невозможно.

Ранее появилась информация, что на игрока претендует «Барселона», однако «МЮ» отклонил запрос сине-гранатовых.

«Барселона» предлагала в обмен на Погба защитника Йерри Мину, хавбека Андре Гомеша и около 45 миллионов фунтов.

Сообщалось, что французу не понравились комментарии главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который несколько недель назад заявил, что полузащитник на ЧМ-2018 в составе своей сборной играл гораздо лучше, чем за клуб в прошлом сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail