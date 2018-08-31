Премьер-лига. 6-й тур. «Ростов» и «Рубин» сыграли вничью

Шестой тур открыла домашняя для «Ростова» встреча с «Рубином». Матч завершился ничьей.

Премьер-лига. 6-й тур

РОСТОВ — РУБИН — 1:1 (1:0)

Ростов-на-Дону. 31 августа.

Стадион: «Ростов-Арена». 21678 зрителей

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Юсупов (Калачев, 69), Гулиев, Ионов (Зуев, 88), Сигурдарсон (Шомуродов, 77).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Сорокин, Навас, Чико, Устинов, Кудряшов, Камболов (Гранат, 88), Иг. Коновалов, Могилевец, Полоз (Бухаров, 77), Азмун (Шекари, 85).

Голы: 1:0 — Ионов (37, пенальти), 1:1 — Сорокин (50).

Предупреждения: Гацкан (8), Паршивлюк (51), Юсупов (59), Камболов (63), Иг. Коновалов (65), Азмун (79), Шекари (89).

11 (5) удары (в створ) 2 (1)

9 фолы 13

3 угловые 4

1 офсайды 0

47 % владения мячом 53

«Ростов» в отличие от «Рубина» имел несложное начало сезона и забрался в лигочемпионскую зону. В конце первого тайма хозяева вышли вперед благодаря реализованному Ионовым пенальти, который был назначен из-за руки Камболова. Но тут же через пять минут после начала второго тайма ответный мяч забил «Рубин»: Игорь Коновалов подал с углового, а Сорокин прекрасно завершил момент забитым голом. Благодаря этому голу «Рубин» сумел завершить матч с «Ростовом» ничьей.

Фото: твиттер ФК «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»