Премьер-лига. 6-й тур. «Ростов» и «Рубин» сыграли вничью

Шестой тур открыла домашняя для «Ростова» встреча с «Рубином». Матч завершился ничьей.
Премьер-лига. 6-й тур
РОСТОВ — РУБИН — 1:1 (1:0)
Ростов-на-Дону. 31 августа.
Стадион: «Ростов-Арена». 21678 зрителей
Судья: Алексей Еськов (Москва).
«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Юсупов (Калачев, 69), Гулиев, Ионов (Зуев, 88), Сигурдарсон (Шомуродов, 77).
«Рубин»: Ив. Коновалов, Сорокин, Навас, Чико, Устинов, Кудряшов, Камболов (Гранат, 88), Иг. Коновалов, Могилевец, Полоз (Бухаров, 77), Азмун (Шекари, 85).
Голы: 1:0 — Ионов (37, пенальти), 1:1 — Сорокин (50).
Предупреждения: Гацкан (8), Паршивлюк (51), Юсупов (59), Камболов (63), Иг. Коновалов (65), Азмун (79), Шекари (89).
11 (5) удары (в створ) 2 (1)
9 фолы 13
3 угловые 4
1 офсайды 0
47 % владения мячом 53
«Ростов» в отличие от «Рубина» имел несложное начало сезона и забрался в лигочемпионскую зону. В конце первого тайма хозяева вышли вперед благодаря реализованному Ионовым пенальти, который был назначен из-за руки Камболова. Но тут же через пять минут после начала второго тайма ответный мяч забил «Рубин»: Игорь Коновалов подал с углового, а Сорокин прекрасно завершил момент забитым голом. Благодаря этому голу «Рубин» сумел завершить матч с «Ростовом» ничьей.
Фото: твиттер ФК «Ростов»
Источник: Еженедельник «Футбол»