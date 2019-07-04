Александр Кокорин и Павел Мамаев этапированы в колонию

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были этапированы в колонию. Приговор был вынесен 8 мая.

«Футболисты убыли из СИЗО № 2 Москвы к месту отбывания наказания», — сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к 1 году и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима, Мамаев осужден на 1 год и 5 месяцев. Первый выйдет на свободу в декабре нынешнего года, второй — в ноябре.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт