Виталий Мутко: «Поставленные задачи решены, я удовлетворен результатами своей работы»

Сегодня было объявлено об уходе Виталия Мутко с поста президента РФС. После этого он прокомментировал свое решение.

«Заступая на пост президента РФС, я стоял перед задачей нормализации российского футбола, затем новый вызов – чемпионат мира. В целом эти задачи сегодня решены, я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период – конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике.

Хочу поблагодарить всех, кто избирал меня, всех, кто был со мной эти годы. Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает, куда двигаться, и это самое главное. Я желаю всем удачи», — сказал Виталий Мутко.

Стоит отметить, что основными кандидатами на его место являются председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.

Напомним, исполняющим обязанности главы организации был назначен глава РПЛ Сергей Прядкин. Он будет занимать этот пост до проведения Конференции Российского футбольного союза.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС