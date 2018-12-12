«Барселона» оштрафовала Усмана Дембеле

Нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле оштрафовал каталонский клуб. Футболист вновь опоздал.

Игрок был наказан штрафом в размере 100 тыс. евро за позднее появление на тренировке. Это случилось перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:1). Гол за каталонский клуб забил Дембеле.

Напомним, что форвард не первый раз опаздывает. Игрок проспал и опоздал на два часа на тренировку, которая прошла на следующий день после матча с «Эспаньолом» (4:0). Ранее Дембеле пропустил тренировку, так как засиделся за видеоиграми.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe