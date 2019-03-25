Дело Кокорина и Мамаева направлено в суд

Уголовное дело футболистов, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передано в суд. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство», – заявила Ирина Волк.

Напомним, братья Кокорины и Мамаев, и Александр Протасовицкий находятся в СИЗО с ноября. В последний раз их арест продлили до 8 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»