Бенжамен Павар: «Бавария» — лучший клуб для меня»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник Бенжамен Павар присоединился к «Баварии». Игрок прокомментировал свое решение о переходе в мюнхенский клуб.

«Я голоден до побед и хочу завоевывать титулы. В сборной Франции я привык к тому, что мы должны всегда побеждать.

Хочу выиграть все. Так же, как и «Бавария», я ставлю перед собой большие цели. Поэтому я и перешел сюда. «Бавария» – лучший клуб для меня» — заявил футболист.

Напомним, Павар перешел в «Баварию» из «Штутгарта», за который выступал с 2016 года.

Фото: Global Look Press, Официальный сайт ФК «Бавария»
Источник: Официальный сайт ФК «Бавария»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Хамес Родригес покинул «Баварию»

Виктор Гончаренко

ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Николасом Гонсалесом

Роберт Левандовски продлит контракт с «Баварией» на четыре года

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 