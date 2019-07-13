Бенжамен Павар: «Бавария» — лучший клуб для меня»

Защитник Бенжамен Павар присоединился к «Баварии». Игрок прокомментировал свое решение о переходе в мюнхенский клуб.

«Я голоден до побед и хочу завоевывать титулы. В сборной Франции я привык к тому, что мы должны всегда побеждать.

Хочу выиграть все. Так же, как и «Бавария», я ставлю перед собой большие цели. Поэтому я и перешел сюда. «Бавария» – лучший клуб для меня» — заявил футболист.

Напомним, Павар перешел в «Баварию» из «Штутгарта», за который выступал с 2016 года.

Фото: Global Look Press, Официальный сайт ФК «Бавария»

Источник: Официальный сайт ФК «Бавария»