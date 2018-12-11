Отец Френки де Йонга: «Переход в «Барселону» был бы лучшим решением»

Автор: Дарья Григорьева 0

Йон де Йонг отец молодого полузащитника «Аякса» Френки де Йонга высказал свое мнение по поводу перехода сына в другой клуб. Де Йонгу-старшему хотелось бы видеть сына в испанском клубе. 

«Френки покинет «Аякс» летом с вероятностью в 95 процентов, и переход в «Барселону» был бы лучшим решением. Но он должен сам решать. Он умный парень, он определится весной», — заявил отец футболиста.

Напомним, что Френки де Йонг привлек внимание нескольких топ-клубов: «Барселоны», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Баварии».

Фото: Global Look Press
Источник: Voetbal Premium

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