Леонардо Бонуччи просит Альваро Морату перейти в «Милан»

Леонардо Бонуччи изъявил желание играть с Моратой в одном клубе. Недавно защитник перешел из «Ювентуса» в «Милан».

Сообщается, что Бонуччи в телефонном разговоре пытался убедить экс-напарника по «Ювентусу» присоединиться к клубу из Милана. По мнению итальянского защитника, такой мощный и звездный страйкер «россонери» необходим в это межсезонье.

Однако причиной отказа Мораты от перехода в Милан может стать перспектива сезона без Лиги чемпионов, а также его игровой бэкграунд в цветах «бьянконери».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca