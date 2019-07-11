«Реал» намерен приобрести Поля Погба

Автор: Дарья Григорьева 0

Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба. Клуб готов приобрести его.

«Сливочные» ищут способ заполучить француза. Они имеют две причины, которые осложняют переход футболиста. В первую очередь, «красные дьяволы» оттягивают продажу хавбека, так как не хотят с ним расставаться. Кроме того, чтобы трансфер свершился мадридцам нужны дополнительные финансовые средства.

По информации источника, королевский клуб планирует выручить деньги с продажи трех игроков: Иско, Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса, который в скором времени должен присоединится к «Наполи».

Напомним, испанцы не единственные, кто следит за Погба. «Ювентус» также претендует на полузащитника.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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