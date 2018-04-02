Футболист «Альбасете» упал с 3-го этажа, разговаривая по телефону

Полузащитник «Альбасете» Пелайо получил серьезные травмы после падения с балкона третьего этажа отеля в Уэске. 27-летний испанец накануне выездного матча 33-го тура сегунды с «Уэской», разговаривая по телефону, оперся на перила и упал.

Пелайо заработал множественные переломы. Первую помощь игроку до прибытия медиков оказали одноклубники – Рубен Миньо и Нестор Сусаета.

Сейчас Пелайо находится в стабильном состоянии. Его ждет длительный процесс реабилитации.

Матч «Уэска» – «Альбасете», который должен был состояться 31 марта, перенесен.

Фото: Инстаграм Пелайо

Источник: Mundo Deportivo