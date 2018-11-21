«Барселона» хочет приобрести 21-летнего хавбека Танги Ндомбеле

«Барселона» интересуется очередным французским футболистом. За него требуют несколько миллионов евро.

Каталонский клуб хочет приобрести полузащитника «Лиона» Танги Ндомбеле. Спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль уже контактировал с клубом и представителями самого игрока.

21-летний Ндомбеле рассматривается в качестве альтернативны хавбеку «ПСЖ» Адриену Рабьо и полузащитнику «Аякса» Френки де Йонгу. Рабьо не может определиться со своим будущим, а цена на де Йонга считается в «Барсе» завышенной.

Предполагается, что «Лион», даже несмотря на хорошие отношения с Абидалем, который выступал за этот клуб, потребует за Ндомбеле около 60 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport