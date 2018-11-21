«Зенит» требует у «Милана» 25 млн евро за Леандро Паредеса

Автор: Поршнев Тимофей 0

Леандро Паредес

«Милан» планирует усилить состав этой зимой. Итальянцы интересуются игроком «Зенита» Леандро Паредесом.

В клубе не только рассчитывают вернуть форварда Златана Ибрагимовича из «Лос-Анджелес Гэлакси». Миланцы хотят также укрепить полузащиту и центр защиты.

Что касается полузащиты, здесь приоритетный вариант – Стефано Сенси из «Сассуоло». Клуб из провинции Модена готов рассмотреть вариант с арендой Сенси с опцией выкупа, но пока стороны не вступали в переговоры.

В качестве альтернативы «Милан» рассматривает хавбека «Зенита» Леандро Паредеса, который, как неоднократно сообщалось, давал согласие на переход в миланский клуб. Проблема в том, что петербуржцы просят за него 25 миллионов евро.

Из защитников «россонери» рассматривают вариант с Андреасом Кристенсеном или Гари Кэйхиллом из «Челси», а также опцию с Родриго Кайо из «Сан-Паулу».

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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