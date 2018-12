Адрес Иньеста посетил базу «Барселоны»

Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста приехал в Испанию. Он посетил базу каталонского клуба.

Иньесту встретили бывшие одноклубники. Также футболист посетил тренировку команды.

«Мы рады тебя видеть снова. «Барселона» всегда будет твоим домом» — таким образом клуб подписал пост о визите игрока.

Nice to see you again @andresiniesta8 😍! Barcelona will always be your home 🏡 pic.twitter.com/dTnlXUq7xQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 10, 2018