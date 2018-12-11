Адрес Иньеста посетил базу «Барселоны»

Автор: Дарья Григорьева 0

Андрес Иньеста

Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста приехал в Испанию. Он посетил базу каталонского клуба.

Иньесту встретили бывшие одноклубники. Также футболист посетил тренировку команды.

«Мы рады тебя видеть снова. «Барселона» всегда будет твоим домом» — таким образом клуб подписал пост о визите игрока.

Напомним, что Андрес Иньеста покинул «Барселону» минувшим летом. Теперь футболист выступает за японский клуб «Виссел Кобе».

Фото: GLobal Look Press
Источник: твиттер «Барселоны»

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