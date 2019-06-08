Станислав Черчесов: «Сборная России не ставила задачу побить рекорд»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино. Встреча закончилась разгромной победой России со счетом 9:0.

«Мы точно знаем после этого матча, что получили в копилку три очка. Не знаю, повлияют ли забитые голы на дальнейший расклад в группе. Мы не ставили задачу побить рекорд. Нашей задачей было сыграть правильно. Мы сыграли правильно.

Мы не собирались экспериментировать с составом. Каждый игрок, которого мы вызвали, должен быть готов. Мы очень рады поддержке, которую получили на этом стадионе. Игра в регионах оправдывает себя.

Мы наигрывали пару вариантов в нападении. В этом матче соперник позволил нам использовать связку Дзюба – Смолов», – сказал тренер национальной сборной.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Матч ТВ

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