Станислав Черчесов: «Сборная России не ставила задачу побить рекорд»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино. Встреча закончилась разгромной победой России со счетом 9:0.

«Мы точно знаем после этого матча, что получили в копилку три очка. Не знаю, повлияют ли забитые голы на дальнейший расклад в группе. Мы не ставили задачу побить рекорд. Нашей задачей было сыграть правильно. Мы сыграли правильно.

Мы не собирались экспериментировать с составом. Каждый игрок, которого мы вызвали, должен быть готов. Мы очень рады поддержке, которую получили на этом стадионе. Игра в регионах оправдывает себя.

Мы наигрывали пару вариантов в нападении. В этом матче соперник позволил нам использовать связку Дзюба – Смолов», – сказал тренер национальной сборной.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Матч ТВ