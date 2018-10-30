Сборная Бельгии готова отпустить Мартинеса

Автор: Дарья Григорьева 0

Роберто Мартинес

На пост главного тренера «Реала» может рассчитывать Роберто Мартинес. Испанец работает со сборной Бельгии.

Федерация футбола Бельгии не будет противиться решению Мартинеса, если тот договориться со «сливочными» и захочет покинуть национальную команду. Испанского специалиста готовы отпустить после ноябрьских матчей бельгийской сборной. Она сыграет против Исландии и Швейцарии.

Напомним, что Роберто Мартинес со сборной Бельгии работает с 2016 года. На Чемпионате мира в России она взяла бронзовые медали. Подопечные Мартинеса обыграли команду из Англии со счетом 2:0.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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