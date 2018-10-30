Сборная Бельгии готова отпустить Мартинеса

На пост главного тренера «Реала» может рассчитывать Роберто Мартинес. Испанец работает со сборной Бельгии.

Федерация футбола Бельгии не будет противиться решению Мартинеса, если тот договориться со «сливочными» и захочет покинуть национальную команду. Испанского специалиста готовы отпустить после ноябрьских матчей бельгийской сборной. Она сыграет против Исландии и Швейцарии.

Напомним, что Роберто Мартинес со сборной Бельгии работает с 2016 года. На Чемпионате мира в России она взяла бронзовые медали. Подопечные Мартинеса обыграли команду из Англии со счетом 2:0.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es