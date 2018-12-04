РПЛ утвердила введение видеоповторов

Состоялось общее собрание клубов РПЛ по поводу вопроса введения видеоповторов. На нем юридически утвердили использование системы.

«VAR сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму — в районе 9-10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам» — заявил глава лиги Сергей Прядкин.

Прядкин также добавил, что будет создана рабочая группа по вопросу VAR, которая к Рождеству должна будет предоставить отчет на тему видеоповторов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»