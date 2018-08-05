Премьер-лига. 2-й тур. ЦСКА уступил «Ростову» с минимальным счетом

Российская Премьер-лига открылась на «ВЭБ-Арене», где ЦСКА принимал гостей из Ростова-на-Дону. «Армейцы» при поддержке домашних трибун потерпели поражение со счетом 0:1.

Премьер-лига. 2-й тур

ЦСКА – РОСТОВ – 0:0 (0:1)

Москва. 5 августа.

Стадион: «ВЭБ Арена». 14 000 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Москва).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов (Жамалетдинов, 84), Магнуссон, Щенников (Ахметов, 46), Набабкин, Бистрович, Бийол, Ефремов (Эрнандес, 46), Чалов.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Мирзов, 84), Юсупов, Скопинцев (Логашов, 77), Салетрос (Калачев, 60), Сигурдарсон.

Гол: 0:1 – Паршивлюк (7).

Предупреждения: Ахметов (50), Юсупов (52), Бийол (66), Набабкин (90).

11 (1) удары (в створ) 3 (1)

16 фолы 15

3 угловые 2

2 офсайды 4

59% владения мячом 41%

Встреча между командами началась активно, игра с первых же минут пошла на встречных курсах. Уже на 7-ой минуте бывший спартаковец Сергей Паршивлюк замкнул головой навес Скопинцева и открыл счет в встрече. ЦСКА после пропущенного гола взяли инциативу в свои руки, но опасных моментов создать так и не смог. Счет до свистка на перерыв так и не изменился.

Во втором тайме наставник москвичей Виктор Гончаренко выпустил на поле Ахметова и Абеля Эрнандеса вместо Щенникова и Ефремова. «Ростов» едва не увеличил счет, но арбитр зафиксировал положение «вне игры». Армейцы яростнее стали атаковать, но подопечные Валерия Карпина справились с давлением атак красно-синих. В итоге беспроигрышная серия ЦСКА против ростовчан, длившаяся 8 матчей, закончилась. Кроме того, армейцы второй матч подряд не смогли забить гол в ворота соперника. Гости с берегов Дона, в свою очередь, смогли победить в гостях спустя 9 матчей, и также прервали четырехматчевую беспроигрышную серию армейцев.

Фото: твиттер «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

Источник: Еженедельник «Футбол»