Игрок «Ливерпуля» может не поехать на матч Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп планирует не брать на игру Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» Джердана Шакири. У немецкого специалиста есть на то причина.

Главный тренер «красных» думает над составом команды на гостевой матч. В первую очередь, Юрген Клопп опасается, что появление Шакири в игре может спровоцировать враждебность сербских болельщиков. Раннее, на Чемпионате мира в России подобное уже случалось. Джердан Шакири, выступающий за сборную Швейцарии, забил мяч в ворота сборной Сербии. После гола футболист изобразил руками орла, символ Албании.

Напомним также, что Джердан Шакири родился в городе Гнилане, находящемся на территории Косово. Независимость данной территории Сербия не признала в 2008 году.

Джердан Шакири выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В текущем сезоне АПЛ игрок провел семь матчей, забил один гол и отметился тремя голевыми передачами.

Фото: Global look Press

Источник: The Time