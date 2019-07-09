Хамес Родригес может стать игроком «Наполи»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник Хамес Родригес, выступавший на правах аренды за «Баварию», может покинуть немецкий чемпионат. Игрок близок к переходу в «Наполи». 

Сообщается, спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джинтоли уже прибыл в Мадрид, чтобы обговорить последние детали сделки по трансферу хавбека.

Предполагается, что о переходе колумбийца будет объявлено уже сегодня, несмотря на некоторые разногласия по форме сделки между клубами.

«Реал» планирует выручить с продажи игрока около 40 млн евро. «Наполи» намерен арендовать у «сливочных» футболиста с опцией выкупа.

Напомним, Родригес перешел из королевского клуба в «Баварию» на правах аренды и выступал за мюнхенцев два сезона. В прошедшем сезоне он провел 11 матчей, забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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