Хамес Родригес может оказаться в мадридском «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, выступающий на правах аренды за «Баварию», близок к тому, чтобы перебраться в чемпионат Испании. Он обратил на себя внимание мадридского «Атлетико».

Ранее, «Наполи» серьезно интересовался колумбийцем. Даже назывались примерные даты перехода футболиста. Но договориться, скорее всего, по сумме трансфера со «сливочными» у неаполитанцем не получилось.

К тому же сам королевский клуб не рассчитывает на хавбека: главный тренер Зинедин Зидан не видит его в своей команде.

Как сообщает источник, желание самого Родригеса играть на «Ванда Метрополитано» стало ключевым. Поэтому сделка якобы близка к завершению.

Напомним, полузащитник на правах аренды провел два сезона в «Баварии». В прошедшем сезоне Бундеслиги Родригес сыграл 20 матчей, забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca