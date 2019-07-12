Переход Антуана Гризманна вошел в список самых дорогостоящих

Автор: Дарья Григорьева 0

Гризманн

Нападающий Антуан Гризманн присоединился к «Барселоне». Таким образом он установил достижение. 

Ранее, каталонцы отдали за форварда 120 млн отступных, которые были прописаны в контракте.

Переход игрока из мадридского «Атлетико» в команду сине-гранатовых стал пятым в списке самых дорогостоящих за всю историю футбола. Больше, чем за француза, заплатили за Филиппе Коутиньо («Барселона», 120 млн (без учета бонусов)), Жоау Фелиша («Атлетико» Мадрид, 127,2), Килиана Мбаппе («ПСЖ», 180 млн) и Неймара («ПСЖ», 222 млн евро).

Напомним, Гризманн заключил с «Барселоной» пятилетнее соглашение, с отступными в размере 800 мнл евро.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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