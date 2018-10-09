Кокорин и Мамаев разнесли вагон «Сапсана»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили беспорядки в поезде. Футболисты арендовали целый вагон для поездки в Москву.

«Кокорин и Мамаев встряли еще и перед «РЖД». Прошлой ночью они разнесли целый вагон «Сапсана».

Собственно, с этого все и началось. После воскресного матча футболисты арендовали целый вагон для поездки в Москву. Как только он тронулся, начался чад кутежа.

Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя.

«РЖД» уже вышла на следователей и тоже намерена протащить Кокорина с Мамаевым по дороге позора», – сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Футболисты избили и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Мужчина находится в реанимации

Источник: Телеграм-канал Mash

Фото: Global Look Press