Жозе Моуринью надеется на чудо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал состояние команды в АПЛ. Португальский специалист оценил шансы «красных дьяволов» на попадание в четверку лучших в чемпионате Англии.

«В прошлом сезоне, я говорил, учитывая уровень мастерства нашей команды в сравнении с конкурентами по топ-4, что второе место в АПЛ – это фантастика. Сейчас у нас еще больше проблем, это подтверждает сказанное мной на старте сезона: «Нам будет очень тяжело». Сейчас мы должны стараться набирать как можно больше очков. Понадобится чудо, чтобы финишировать в топ-4», – заявил Моуринью.

Напомним, что в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место с 22 очками. В Лиге чемпионов в группе H клуб располагается на второй строчке с 10 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: RedeTV