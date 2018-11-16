Игрок сборной Испании покинул расположение команды

Автор: Дарья Григорьева 0

Серхио Рамос и Жерар Пике

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос покинул расположение национальной сборной. Футболист получил травму в матче со сборной Хорватии (2:3).

По завершению игры Рамос почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Неудобство заставило испанца вернуться в мадридский клуб и оставить сборную. Пока точно не известен характер травмы футболиста. Кроме того, из-за повреждения Рамос пропустит товарищеский матч против команды Боснии и Герцеговины 18 ноября.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Twitter сборной Испании

 

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