Игрок сборной Испании покинул расположение команды

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос покинул расположение национальной сборной. Футболист получил травму в матче со сборной Хорватии (2:3).

По завершению игры Рамос почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Неудобство заставило испанца вернуться в мадридский клуб и оставить сборную. Пока точно не известен характер травмы футболиста. Кроме того, из-за повреждения Рамос пропустит товарищеский матч против команды Боснии и Герцеговины 18 ноября.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный Twitter сборной Испании