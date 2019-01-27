FA расследует расистские кричалки фанатов «Миллуолла» во время игры с «Эвертоном»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Millwall Football Club

Футбольная ассоциация Англии (FA) изучит поведение болельщиков «Миллуолла» во время матча Кубка Англии с «Эвертоном». «Миллуоллу» удалось одержать победу со счетом 3:2. 

После игры в социальных сетях появилось видео, как десятки фанатов скандируют во время матча расистские кричалки о людях азиатского происхождения, направленные против болельщиков «Эвертона».

«FA может подтвердить, что нам известно о видео, размещенном в социальных сетях после матча Кубка Англии между «Миллуоллом» и «Эвертоном».

В футболе нет места дискриминационному поведению и скандированию, и мы будем расследовать этот вопрос», – говорится в заявлении FA.

«Миллуолл» в своем заявлении сообщил, что наложит пожизненный бан на посещение матчей на болельщиков, которых признают виновными.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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