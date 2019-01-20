Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон перейдет в ПАОК

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон близок к переходу в ПАОК. Клубы согласовали сделку.

Сообщается, что клубы согласовали сделку, а руководство «Ростова» сообщило 25-летнему исландцу, что его трансфер оформлен.

В ближайшее время Ингасон прибудет в Грецию из Катара, где проводит сбор российская команда. Ожидается, что исландец ориентировочно подпишет контракт на 4 года с зарплатой в более 1 миллиона евро плюс бонусы.

О сумме сделки источник не сообщает, но уточняет, что трансфер Ингасона станет вторым по цене после перехода Лео Жабы из «Ахмата» (около 5 миллионов евро).

Фото: Global Look Press

Источник: to10.gr