Миллиардер Рокко Коммиссо приобрел «Фиорентину»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Фиорентина

Американский миллиардер Рокко Коммиссо официально стал новым собственником «Фиорентины». Сумма сделки составила более 100 млн евро.

Ранее стало известно, что 69-летний Коммиссо приобретет клуб из Флоренции у семьи Делла Валле за 170 миллионов евро.

«Я всегда был фанатом итальянского футбола, и я не могу описать словами, какая это честь для меня начать вносить вклад в новую главу истории такого легендарного клуба, как «Фиорентина». Флоренция известна всему миру как город, представляющий собой лучшее, что есть в итальянской культуре. За три года переговоров о покупке клуба я полностью проникся тем, как важна «Фиорентина» для города и для болельщиков», – заявил Коммиссо.

Предприниматель, родившийся в Италии, но в 12-летнем возрасте перебравшийся в США, также владеет клубом «Нью-Йорк Космос».

Коммиссо с личным состоянием в 4,9 миллиарда долларов занимает 200-е место в списке самых богатых людей Америки по версии Forbes.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Фиорентины»

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