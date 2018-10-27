В «ВТБ-Арене» опровергли новость об открытии комплекса 2 декабря

Пресс-служба спорткомплекса «ВТБ-Арена» опровергла информацию о дате открытия сооружения. Ранее телеканал «360» сообщил, что торжественная церемония открытия «ВТБ-Арены» состоится 2 декабря 2018 года.

Источник, знакомый с ситуацией, утверждал, что в мероприятии поучаствуют руководители, ветераны и болельщики футбольного и хоккейного «Динамо», руководство банка ВТБ, а также представители мэрии Москвы.

«Информация о дате открытия «ВТБ-Арены» не верна. Видимо, некоторые источники на рынке знают о ее открытии больше, чем мы», – говорится в заявлении пресс-службы спорткомплекса.

Построенная на месте старого стадиона «Динамо» арена объединит футбольный стадион вместимостью 26 тысяч зрителей и универсальную арену на 11,5-14 тысяч, где домашние матчи будет проводить хоккейное «Динамо».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: RT