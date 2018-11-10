Алассан Плеа стал вторым французом, оформившим хет-трик в чемпионате Германии

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа оформил хет-трик в матче чемпионата Германии против «Вердера». Тем самым он вписал себя в историю бундеслиги

Футболист забивал на 39-й, 48-й и 52-й минутах. Плеа стал вторым французом, которому удалось сделать хет-трик в игре бунделиге. В сезоне-2016/17 Антони Модест записал на свой счет хет-трик, выступая за «Кельн».

Напомним, что Плеа уже забил 8 голов в бундеслиге. Кроме того, в матче Кубка Германии против «Хаштедта» ему также удалось оформить хет-трик.

Фото: Global Look Press

Источник: Gracenote Live