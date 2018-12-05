Павел Мамаев открыл счет на избитого водителя

Автор: Поршнев Тимофей 0

Павел Мамаев

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на заседании суда заявил, что открыл счет на водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. После инцидента Соловчук был доставлен в больницу с сотрясением мозга.

«На Соловчука был открыт счет. Он в любой момент может снять средства. Это характеризует мою расположенность к нему», – сказал Мамаев.

Мамаев вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным обвиняются в избиении Соловчука.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Алексея Ковалева

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