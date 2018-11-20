Арматурный завод стал партнером «Динамо»

Автор: Поршнев Тимофей 0

РПЛ. 6 тур. «Динамо» — «Оренбург» — 2:0. Химки. «Арена Химки». 2 сентября 2018 г.

«Динамо» объявило о начале нового сотрудничества. Партнером московского клуба стал арматурный завод «Гусар».

«В качестве официального партнера компания «Гусар» получает право на использование фирменной символики и логотипа футбольного клуба «Динамо» в своих рекламных целях и официальных мероприятиях, права на размещение фирменного логотипа ООО «Гусар» на рекламных материалах в рамках домашних матчей основного и молодежного составов нашего клуба, а также будет принимать участие в сопутствующих мероприятиях с участием футболистов и официальных лиц клуба», – говорится в заявлении московского клуба.

Основной сферой деятельности завода «Гусар», основанного в 2002 году в городе Гусь-Хрустальный, является производство и проектирование запорно-регулирующей арматуры и нефтегазового оборудования.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Динамо»

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