Арматурный завод стал партнером «Динамо»

«Динамо» объявило о начале нового сотрудничества. Партнером московского клуба стал арматурный завод «Гусар».

«В качестве официального партнера компания «Гусар» получает право на использование фирменной символики и логотипа футбольного клуба «Динамо» в своих рекламных целях и официальных мероприятиях, права на размещение фирменного логотипа ООО «Гусар» на рекламных материалах в рамках домашних матчей основного и молодежного составов нашего клуба, а также будет принимать участие в сопутствующих мероприятиях с участием футболистов и официальных лиц клуба», – говорится в заявлении московского клуба.

Основной сферой деятельности завода «Гусар», основанного в 2002 году в городе Гусь-Хрустальный, является производство и проектирование запорно-регулирующей арматуры и нефтегазового оборудования.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Динамо»