Жерар Пике: «Когда VAR не было, все возмущались. Сейчас все опять спорят»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался по поводу использования видеоповторов. Также он прокомментировал отрыв каталонцев в чемпионате от соперников.

«Когда не было видеоповторов, возмущались из-за того, что их нет. Когда их ввели, начались споры из-за того, что они появились. Я уже говорил это, но в этой стране обожают полемику. Поэтому на телевидении есть программы, которые живут за счет споров. Это культура. VAR помогает судьям, и это самое главное.

Отрыв от «Реала»? Не знаю, большая ли это проблема для Ла Лиги – наш отрыв от соперников. Здорово возвращаться с победой после Рождества. Думаю, прошли годы с последнего раза, когда нам это удавалось», – сказал Пике.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca