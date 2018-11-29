Килиан Мбаппе: «Не выйти из группы после победы над «Ливерпулем» будет катастрофой»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о шансах клуба в Лиге чемпионов. Футболист отметил, что необходимо сделать, чтобы выиграть группу.

«Пока никто не выиграл группу, будет сложно. С «Црвеной Звездой» нам нужно сыграть так же интенсивно и с таким же желанием. Не выйти из группы после такой победы над «Ливерпулем» будет катастрофой». — заявил Мбаппе.

Игрок добавил, что команда отлично себя показала, она довольна результатом и намерена завершить работу в Белграде.

Напомним, что вчера состоялась встреча «ПСЖ» и «Ливерпуля» в рамках Лиги чемпионов. Игра завершилась победой парижан (2:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com