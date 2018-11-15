РПЛ хочет поменять календарь чемпионата России

Автор: Дарья Григорьева 0

РПЛ. 13 тур. «Локомотив» — «Арсенал» — 3:1. Москва. «РЖД Арена». 3 ноября 2018 г.

РПЛ планирует привнести изменения в нынешний календарь игр в чемпионате России. Лига хочет отказаться от проведения матчей в понедельник.

«Мы хотим отказаться от понедельничных матчей. Их и проводить-то начали из-за плотности календаря, с тем чтобы у команд было хотя бы по два полных дня между встречами. Но по понедельникам аудитория сильно проседает» — заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

От также добавил, что правильнее было бы проводить большее количество матчей в пятницу. Однако это приносит неудобство: тренерам команд, играющих в еврокубках, будет непросто работать. Вопрос продолжают обсуждать.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Коммерсантъ

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