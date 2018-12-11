Константин Генич: «Локомотив» полезет вперед и забьет»

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч шестого группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив»-«Шальке». Спортивный эксперт считает, что обе команды забьют.

«Хочешь — не хочешь, а «Локомотив» должен лезть вперед. В последнее время вроде бы с результативностью у команды Семина все в порядке. Моменты создаются. Где-то, может быть, неровно играет «Локомотив» по ходу одной встречи. Так было с «Оренбургом».

Последняя игра в году. Хочется «Локомотиву» показать себя во всей красе. И затем уже с хорошим настроением можно ехать в отпуск. «Локомотив» полезет вперед и забьет. «Шальке» пропускает практически в каждом матче в Бундеслиге. Один матч за последнее время они сыграли на ноль — против «Лейпцига», когда игра завершилась 0:0. Но при этом «Шальке» достаточно много создает и забивает, особенно дома при своих болельщиках.» — заявил Константин Генич.

Напомним, что в Лиге чемпионов в группе D «Локомотив» занимает пока последнее место с тремя очками. «Шальке» располагается на второй строчке с восьмью очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров