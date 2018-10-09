Кокорин и Мамаев пели Gangnam Style, избивая чиновника Пака

Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Во время избиения футболисты пели Gangnam Style.

«Во время избиения Пака футболисты Кокорин и Мамаев пели песню Gangnam Style [cингл южнокорейского исполнителя PSY], а до этого обозвали мужика «каким-то китайцем», так что подтекст очевиден.

Пак от этого пришел в бешенство, чудовищно обиделся и на допросе четко дал понять, что с рук им это не сойдет», – сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что форвард «Зенита» Александр кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Мужчина находится в реанимации.

Источник: Телеграм-канал Mash

Фото: Global Look Press