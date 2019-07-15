Нападающий «Лилля» Рафаэл Леау готов покинуть клуб

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Лилля» Рафаэл Леау может сменить клубную прописку. Он близок к тому, чтобы перебраться в другой европейский чемпионат. 

По информации источника, интерес к игроку проявляют «Эвертон» и «Валенсия», а также два не названных клуба: один из АПЛ, второй из Серии А. Все они готовы предложить за португальца 40 млн евро.

Напомним, 20-летний форвард оказался во французской команде в 2018 году. В прошедшем сезоне он провел 24 матча, забил восемь мячей и сделал три голевых передачи.

До перехода в Лигу 1 Леау играл в Португалии за «Спортинг».

Фото: Global Look Press
Источник: La Voix du Nord

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