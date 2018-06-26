Берт ван Марвейк ушел из сборной Австралии

Автор: Дмитрий Темников 0

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк объявил об уходе с поста главного тренера национальной команды. Об этом сообщил сам голландский специалист после поражения от Перу в заключительном групповом матче на ЧМ-2018. 

«Это не успех, но и не провал. Все видели, как мы играли и заслужили комплименты. Но игры с комплиментами не выигрываются, только с голами. А с этим у нас были проблемы. Мне понравился период работы с ребятами, я многому у них научился», — заявил ван Марвейк.

Напомним, Австралия набрала 1 балл и заняла последнее место в группе C. «Соккеруз» проиграли Франции (1:2), сыграли вничью с Данией (1:1) и потерпели поражение от Перу (0:2).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Федерации футбола Австралии 

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