Клуб «Шеффилд» предложил блогеру Евгению Савину контракт

Английский любительский клуб «Шеффилд» сделал предложение Евгению Савину по оформлению контракта. Экс-футболист завершил карьеру в 2015 году.
По словам главного тренера клуба, условия соглашения сейчас активно обсуждаются с видеоблогером. В случае достижения соглашения, Савин будет заявлен на следующий сезон.
Савин завершил карьеру в 2015 году. После завершения игровой карьеры экс-футболист запустил авторский канал «КраСава» в платформе YouTube.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: еженедельник «Футбол»