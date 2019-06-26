Клуб «Шеффилд» предложил блогеру Евгению Савину контракт

Английский любительский клуб «Шеффилд» сделал предложение Евгению Савину по оформлению контракта. Экс-футболист завершил карьеру в 2015 году.

По словам главного тренера клуба, условия соглашения сейчас активно обсуждаются с видеоблогером. В случае достижения соглашения, Савин будет заявлен на следующий сезон.

Савин завершил карьеру в 2015 году. После завершения игровой карьеры экс-футболист запустил авторский канал «КраСава» в платформе YouTube.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол»