Клуб «Шеффилд» предложил блогеру Евгению Савину контракт

Автор: Андрей Синельщиков 0

Товарищеский матч. «Торпедо» — «Шеффилд» — 5:0. Москва. Стадион «Торпедо». 22 июня 2019 г.

Английский любительский клуб «Шеффилд» сделал предложение Евгению Савину по оформлению контракта. Экс-футболист завершил карьеру в 2015 году.

По словам главного тренера клуба, условия соглашения сейчас активно обсуждаются с видеоблогером. В случае достижения соглашения, Савин будет заявлен на следующий сезон.

Савин завершил карьеру в 2015 году. После завершения игровой карьеры экс-футболист запустил авторский канал «КраСава» в платформе YouTube.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: еженедельник «Футбол»

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