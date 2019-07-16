Руслан Малиновский близок к переходу в «Аталанту»

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский может перебраться в чемпионат Италии. Он близок к переходу в «Аталанту».

Как сообщает источник, футболист прошел медицинское обследование в клубе. Но пока вернулся на Украину: необходимо решить некоторые вопросы с визой.

Хавбек подпишет с командой из Бергамо пятилетний контракт. Ранее была информация, что итальянцы заплатят за игрока 13,7 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне в чемпионате Бельгии Малиновский провел 37 матчей, забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter Франческо Фонтаны