Стал известен характер повреждения Романа Зобнина

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о характере травмы полузащитника Романа Зобнина. Игрок получил повреждение в матче против «Крыльев Советов».

«У Романа проблемы с правым коленным суставом, частичная блокада сустава. Определимся с диагнозом и тактикой лечения в течение двух дней. Отмечу, что речь идет не о том колене, на котором Зобнин перенес операцию по поводу пластики крестообразной связки». — заявил Вартапетов.

Кроме того, он добавил, что подозрений на серьезное повреждение связочного аппарата нет. Но по поводу внутреннего мениска есть сомнения. Михаил Вартапетов призвал дождаться результатов обследования.

Напомним, что Роман Зобнин появился в матче против «Крыльев Советов» на 72-й минуте. На поле он провел 13 минут из-за полученного повреждения.

Матч «Спартака» против «Крыльев Советов» завершился победой московской команды (3:1).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»