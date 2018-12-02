Роберто Мартинес оценил уровень сборной России

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о соперниках его команды в отборочном турнире Евро-2020. Бельгийцы попали в группу I вместе с Россией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

«Нам досталась достаточно ровная группа. У сборной России много уверенности. На чемпионате мира она показала, что способна обыгрывать лучшие команды, например Испанию.

Шотландия — не та сборная, с которой мы встречались в сентябре. У нее появилось много молодых игроков. Кроме того, ей удалось занять первое место в своей группе в Лиге наций.

Но дело не в соперниках, а в том, насколько хороши будем мы. От одной из лучших команд мира ожидают побед во всех матчах, но если мы будем так думать, у нас появятся проблемы». — заявил Мартинес

Фото: Global Look Press

Источник: sporza