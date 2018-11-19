«Енисей» выступил с официальным заявлением

Автор: Дарья Григорьева 0

Красноярский клуб «Енисей» выступил с официальным заявлением. Оно касалось информации о задержании главного тренера Дмитрия Аленичева. 

«Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию» — сообщает официальный Twitter красноярского клуба.

Напомним, что Аленичева обвиняют в вождении в нетрезвом виде. Кроме того сообщалось, что главный тренер «Енисея» отказался от медосвидетельствования.

Команда «Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева в чемпионате России занимает последнее место в таблице с шестью очками.

Фото: GLobal Look Press
Источник: Официальный Twitter ФК «Енисей»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Тарханов

«Енисей» может заменить Дмитрия Аленичева на Александра Тарханова

Аленичев

Дмитрий Аленичев уйдет из «Енисея» только после выплаты компенсации

Дмитрий Аленичев

Дмитрий Аленичев об отставке: «Все вопросы задавайте руководству «Енисея»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 