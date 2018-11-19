Красноярский клуб «Енисей» выступил с официальным заявлением. Оно касалось информации о задержании главного тренера Дмитрия Аленичева.

«Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию» — сообщает официальный Twitter красноярского клуба.

Напомним, что Аленичева обвиняют в вождении в нетрезвом виде. Кроме того сообщалось, что главный тренер «Енисея» отказался от медосвидетельствования.

Команда «Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева в чемпионате России занимает последнее место в таблице с шестью очками.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Официальный Twitter ФК «Енисей»