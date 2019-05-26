Матчи РПЛ в сезоне-2018/19 посетили 4 036 196 болельщиков

Автор: Роман Шлуинский 0

РПЛ. 30 тур. «Динамо» — «Арсенал» — 3:3. Москва. «ВТБ Арена». 26 мая 2019 г.

Сезон-2018/19 Российской Премьер-Лиги оказался рекордным по посещаемости. Всего на играх чемпионата России побывали 4 036 196 болельщиков.

«Матчи РПЛ в сезоне-2018/19 посетили 4 036 196 болельщиков! Спасибо каждому! Вы – лучшие», — говорится в сообщении организации в твиттере.

Отметим, что по данному показателю первым стал «Зенит». Домашние матчи клуба из Санкт-Петербурга в сезоне-2018/19 посетили 1 119 896 болельщиков. Это является рекордом. Средняя посещаемость игр «сине-бело-голубых» составила 48 244 зрителя. Это новый рекорд РПЛ.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер РПЛ

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