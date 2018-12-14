«Спартак» оштрафован на 28 тысяч евро после игры с «Рапидом»

«Спартак» оштрафован суммарно на 55 тысяч евро по итогам матчей Лиги Европы против «Рейнджерс» (8 ноября) и «Рапида» (29 ноября). Клуб может предъявить иск выбежавшему на поле фанату на сумму штрафа

В игре с шотландской командой фанаты красно-белых бросали на поле посторонние предметы, перекрывали лестничные проходы и использовали пиротехнику. Штраф по итогам этого матча составил 27 тысяч евро.

Обвинения за задержку начала матча с московского клуба были сняты, «Рейнджерс» и главному тренеру команды Стивену Джеррарду по этому пункту вынесено предупреждение.

В матче с «Рапидом» болельщики «Спартака» также перекрывали лестничные проходы, а один из фанатов выбежал на поле. За эти нарушения клуб оштрафован на 28 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может предъявить иск выбежавшему на поле фанату на сумму штрафа УЕФА.

ЦСКА оштрафован по итогам матча Лиги чемпионов с «Викторией» Пльзень (27 ноября) на 13 тысяч евро. Клуб наказан за то, что болельщики бросали на поле посторонние предметы и выбегали на поле.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт УЕФА